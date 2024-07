Matrículas para a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional iniciam hoje

São duas modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Fundamental e Médio

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) abre nesta segunda-feira, 9, as inscrições para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), nas escolas da rede pública estadual de ensino. Estão sendo disponibilizadas 5.287 vagas para a EJA – Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para as turmas de Educação Profissional no formato subsequente, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio, serão ofertadas 1.530 vagas, distribuídas em 41 cursos.

A fase de matrícula para a Educação de Jovens e Adultos obedecerá a um calendário que define de 9 a 10 de julho para a renovação de alunos já matriculados; de 11 a 15 de julho, a fase de transferência entre escolas da rede (para os estudantes que desejam mudar de escola), e a última fase, no período de 16 a 19 de julho, para novos alunos.

Já para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), os interessados deverão se inscrever no período de 9 a 16 de julho. Para ambas as modalidades, as inscrições devem ser feitas gratuitamente por meio do Portal da Matrícula da Seduc. (https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/). Vale lembrar que a matrícula será validada com a apresentação da documentação exigida no primeiro dia de aula, programado para acontecer em 22 de julho.

A professora Elaine Santos Souza, 28 anos, sabia que ao se matricular em uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), poderia haver mudança da realidade de sua vida. Elaine terminou o ensino médio por meio da EJAEM, em Propriá, em 2014, e com o certificado de conclusão em mãos, persistiu no sonho de ser professora. Hoje, formada em Pedagogia, cursa a segunda licenciatura em Letras Português e trabalha nas redes municipal e estadual.

“A EJA faz a diferença na vida de muitos que se dedicam, que sonham e que buscam alguma realização em qualquer tempo da vida, não importando as circunstâncias que os fizeram parar de estudar. Desafios sempre teremos. Na minha turma havia aluno que sabia ler e outros não. Tinha gente com alto e médio potencial e a base foi trabalhada para que ninguém ficasse para trás”, afirma.

Educação de Jovens e Adultos

Os candidatos deverão ficar atentos à idade mínima exigida de 15 anos completos no ato da matrícula para a EJA – Ensino Fundamental e de 18 anos para a EJA – Ensino Médio.

Serão ofertadas, ao todo, 44 vagas para o Ensino Fundamental I, 743 vagas para o Ensino Fundamental II e 4.500 vagas para o Ensino Médio. Na rede estadual, a EJA está presente em 37 escolas de Ensino Fundamental e em 132 de Ensino Médio.

De acordo com o diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Gleyson Souza Santos, a inscrição para uma das vagas não confirma a matrícula. “O candidato faz a inscrição e no primeiro dia de aula, programado para o dia 22 de julho, ele tem de levar todos os documentos à escola para efetivar a matrícula. Caso o aluno não leve a documentação, a vaga será automaticamente liberada para um novo candidato”, explica.

O coordenador ainda destaca que a EJA é considerada uma modalidade de resgate social, tendo em vista que o aluno tem a oportunidade de adquirir conhecimento, melhorar suas habilidades e acessar o mercado de trabalho.

O curso tem duração de três semestres e totaliza 18 meses. A modalidade é ofertada, principalmente, no turno da noite, dentro das 169 escolas públicas estaduais que se destinam à Educação de Jovens e Adultos.

Educação Profissional e Tecnológica

Para o segundo semestre, serão disponibilizadas vagas somente para a modalidade subsequente, uma vez que são alunos portadores de certificado do Ensino Médio já egressos da rede ou de outras instituições ou até de outro curso técnico.

Para os cursos técnicos na forma subsequente serão ofertadas 1.530 vagas distribuídas em 59 escolas estaduais, 14 das quais são Centros de Excelência em Educação Profissional. Os 41 cursos ofertados são distribuídos em 14 eixos tecnológicos. Os principais são os de Enfermagem, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho, Informática e Redes, Administração e Automação Industrial. Também estão sendo ofertados os cursos de Petróleo e Gás, Saúde Bucal, Cuidador de Idosos, Modelagem do Vestuário, Gerência em Saúde, Energias Renováveis, Agroecologia, entre outros.

Foto: Ascom Seduc