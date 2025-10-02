Matuê está de volta a Aracaju com nova turnê, neste sábado em Aracaju

Aracaju vai receber mais uma vez um dos maiores nomes do rap nacional. O cantor e rapper Matuê desembarca na capital sergipana com a sua aguardada turnê “333”, no próximo sábado, dia 10 de outubro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. O show começa a partir das 20h.

Além de Matuê, o evento contará com a participação dos artistas Brandão, Lee Magnata e DJ Marraia, que completam a line-up da noite.

Matuê é considerado um dos principais nomes do trap brasileiro. Com letras marcantes, beats inovadores e uma presença de palco cativante, ele conquistou milhões de fãs em todo o país. A 333 Tour é a turnê oficial de seu aclamado projeto musical 333, que vem arrastando multidões em diferentes capitais. A chegada da turnê em Aracaju reforça o espaço que o artista tem conquistado no cenário nacional.

Os ingressos já estão à venda e o público poderá escolher entre dois setores: Área VIP ou Lounge. As entradas estão disponíveis on-line, através do site da ST Ingressos, e também em pontos físicos espalhados por Aracaju e região metropolitana.

Os ingressos podem ser comprados na Real Calçados (Centro de Aracaju), Boxxer Jeans (Shopping Prêmio), Boxxer Jeans (Shopping Jardins), Bauducco (Shopping Riomar) e Studio Júnior Tattoo (Farolândia).

Texto e foto Fredson Navarro