Maurício Manieri traz noite de romance e nostalgia para Aracaju

O cantor Maurício Manieri chega a Aracaju com um show especial repleto de romance, nostalgia e muitos sucessos ao vivo. A apresentação acontece no dia 1º de novembro, no Salles Multieventos, prometendo emocionar o público com grandes clássicos.

A venda de ingressos já está disponível de forma exclusiva na Livraria Escariz do Shopping Jardins e também pela plataforma Sympla.

Os setores disponíveis são:

Mesas (venda individual por cadeira)

Plateia em pé

Mezanino em pé com open bar (cerveja, refrigerante e água)

Ingressos podem ser adquiridos na Livraria Escariz Shopping Jardins ou pelo Sympla

Para mais informações: (11) 9 3090-6045 ou pelo Instagram @nproducoesoficial.

Assessoria de imprensa