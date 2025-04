Maurício Maravilha comemora o ‘Dia da Engenharia’ e reforça importância da profissão

Engenheiro civil por formação, o vereador Maurício Maravilha (União Brasil), utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, nesta quinta-feira 10 abril, para parabenizar os colegas de profissão pelo ‘Dia do Engenheiro’, celebrado hoje e ressaltou a importância do trabalho que estes profissionais desempenham com dedicação para construírem o desenvolvimento da sociedade.

Mauricio Maravilha destacou a relevância da engenharia civil para a construção de cidades mais seguras, eficientes e sustentáveis.

“É com orgulho que parabenizo todos os profissionais da engenharia pelo trabalho que exercem. É a profissão que escolhi para minha vida, hoje, estou como vereador, mas sou engenheiro. A minha formação me proporciona transformar sonhos em realidade, seja na concepção de projetos inovadores na supervisão de obras complexas ou busca por soluções sustentáveis, a engenharia é fundamental para o processo”, declarou o vereador

O parlamentar também falou da urgente necessidade de duplicação de uma via na Avenida Quirino, no Bairro Inácio Barbosa, próximo ao Residencial Alamedas das Águas, que é um clamor da comunidade que mora naquela região. Argumentou que a atual configuração da via, com apenas uma mão tem se tornado um gargalo para o desenvolvimento econômico e social da região, impactando o fluxo de veículos e a qualidade de vida dos moradores.

“Os moradores nos contataram para reclamar sobre o transtorno causado pela pista única naquele local, especialmente nos horários de pico, gera congestionamentos constantes, prejudicando o deslocamento de trabalhadores e estudantes. Por isso, entramos em contato com o Superintende Municipal de Transportes e Trânsito, Nelson Felipe, para ver a viabilidade da construção de uma pista dupla, tirando um pedaço da praça e decolando as árvores em outro lugar, com isso trazendo inúmeros benefícios como fluidez no trânsito e redução dos congestionamentos, teremos mais segurança para motoristas e pedestres”, enfatizou.

