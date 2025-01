Maurício Maravilha é empossado vereador de Aracaju e promete mandato resolutivo

O engenheiro civil Maurício Maravilha (União Brasil) foi empossado vereador por Aracaju durante solenidade realizada nesta quarta-feira, 1º de janeiro, no Teatro Tobias Barreto. O jovem agradeceu a confiança do povo, disse que está pronto para iniciar o mandato com foco no desenvolvimento da cidade e recebeu o carinho dos amigos, familiares e eleitores.

“Estou muito feliz e grato pela oportunidade de representar o povo e buscar melhorias para Aracaju. prometo honrar cada voto que recebi mas vou fazer um mandato em prol de todos. Agora chegou o momento de trabalhar incansavelmente pelo bem-estar e progresso da nossa cidade, com responsabilidade e transparência, para construir uma Aracaju mais justa, humana e desenvolvida. Fui empossado com um imenso prazer e coração cheio de gratidão que hoje assumo este compromisso com toda a população. Reafirmo minha dedicação em atender aos anseios que ouvi ao longo da minha caminhada. Esta gestão é nossa, feita para o povo e com o povo!”, comemora Maurício Maravilha que inicia seu primeiro mandato.

Natural de Umbaúba, Maurício começou a carreira profissional em 2010 atuando em obras privadas de edificações em Aracaju. Foi secretário de Obras de Umbaúba, se identificou no serviço público e aceitou o desafio para ser candidato a vereador da capital.

Com quase 3 mil votos fez bonito e foi eleito na primeira disputa. “Estou muito feliz e vou honrar o voto de cada um que confiou em mim. Por ser engenheiro de formação posso contribuir com a reestruturação do Plano Diretor que é uma pauta que necessita de atenção. Vou buscar alternativas para melhorar a saúde pública também, foi a principal reclamação que ouvi do povo durante a campanha”, garante o vereador eleito.

Maurício Maravilha disse ainda que seu mandado vai focar na atuação forte em busca de desenvolvimento para Aracaju.

“Vou fazer um mandato produtivo diante do que presenciei nas comunidades, para que assim consiga levar desenvolvimento, qualidade de vida e dignidade para nosso povo. Vou levar meu conhecimento como gestor público para defender pautas que venham melhorar a vida das pessoas. Quero que a cidade cresça de forma ordenada e sustentável”, finaliza.

Por Marcele Machado – Foto Gilson Rosas