Maurício Maravilha participa da Corrida da Cidade de Aracaju e parabeniza a Prefeitura

O Vereador Maurício Maravilha (União Brasil) , participou neste sábado, 29 de março, da 40ª Corrida da Cidade de Aracaju e parabenizou a prefeita Emília Corrêa e equipe pela realização do evento que reuniu mais de 10mil atletas e entusiastas do esporte.

Maurício Maravilha completou o percurso e celebrou o espírito de superação e união do evento.

“Participar da Corrida da Cidade é uma experiência única. Foi a primeira vez que corri e fiz 5 km com muita felicidade. A energia contagiante dos atletas e o apoio da população nos motivam a superar nossos limites”, declarou o vereador.

O vereador enfatizou importância do evento para a promoção da saúde e do bem-estar da população.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. A Corrida da Cidade nos inspira a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável. Por isso, indico aqui para as pessoas pratiquem este esporte que é maravilhoso. É a maior corrida pública do Norte-Nordeste do Brasil com recorde de inscrições e mais de R$ 200 mil em prêmio. Todos os envolvidos estão de parabéns”, vibra.

A 40ª Corrida Cidade de Aracaju, marca o encerramento das comemorações dos 170 anos de emancipação política da capital, e teve um público estimado de 10 mil atletas inscritos.

