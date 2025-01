Maurício Maravilha visita bairro Olaria e conversa com moradores da região

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) esteve, nesta sexta-feira, 17 de janeiro, no bairro Olaria, onde conversou com moradores para conhecer de perto os principais problemas e desafios enfrentados pela comunidade da Zona Oeste de Aracaju. “As sessões da Câmara Municipal ainda não começaram, mas meu trabalho nas ruas já começou desde o dia 1º de janeiro. Quero estar perto do povo e conhecer a realidade de cada região com o objetivo de sempre buscar melhorias”, disse o parlamentar.

Maurício Maravilha foi recebido com muito carinho e atenção pelos moradores. “Me coloquei à disposição para estar sempre perto e ajudar a comunidade. Foi uma visita muito proveitosa com essa abertura de diálogo com os moradores. Vou continuar visitando outros bairros”, garantiu.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro