Maysa Reis abre o mês das crianças no Shopping Jardins, em Aracaju

Outubro começa em clima de encanto, música e celebração no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado, 4 de outubro, às 16h, a cantora Maysa Reis abre a programação especial em homenagem às crianças com um show gratuito na Praça de Alimentação Jardins.

Com sua voz marcante e interpretações singulares, a artista promete alegrar o público ao som de clássicos infantis e sucessos da música brasileira, em um repertório preparado para encantar gerações. Será um momento de encontro entre famílias, onde a magia da infância e a alegria da música vão se entrelaçar em uma tarde inesquecível.

“Preparamos uma programação para as famílias aproveitarem o Shopping Jardins como espaço de convivência e afeto, onde as memórias são construídas em torno da cultura, do lazer e da alegria compartilhada”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do empreendimento.

No mês dedicado à garotada, as famílias têm a oportunidade de curtir também uma animada corrida indoor, show de manobras sobre duas rodas e um divertido Halloween. Confira a programação:

Desafio Kids – 2ª Etapa

No Dia das Crianças, 12 de outubro, das 8h às 11h30, a corrida mais animada da cidade retorna ao Shopping Jardins para celebrar a data com esporte, música e diversão. As inscrições já estão esgotadas, mas todas as famílias estão convidadas a prestigiar e torcer pelos pequenos atletas na Praça de Alimentação Jardins.

Show Força & Ação

No dia 25 de outubro, às 17h, o Estacionamento B será palco de manobras radicais e muita adrenalina. A equipe Força & Ação, em parceria com a Maravilha Motos, apresenta um show emocionante sobre duas rodas, com direito a sessão de fotos com os pilotos.

Halloween – Caça aos Doces

Encerrando o mês, a tradicional “Caça aos Doces” acontecerá no domingo, 26 de outubro, às 16h, com concentração no Jardim de Inverno. Fantasias, diversão e muita doçura esperam pelas crianças. O acesso é gratuito, mediante reserva antecipada pelo aplicativo do Shopping Jardins.

Show de Maysa Reis

O quê? A cantora Maysa Reis abre a programação em homenagem às crianças com um show especial para toda a família curtir junto.

Quando? Sábado, 4 de outubro, às 16 horas.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju-SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Fotos: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação