Maysa Reis abre o Pré-Caju com chave de ouro neste sábado, dia 15

A cantora sergipana Maysa Reis será responsável por abrir oficialmente o circuito de trios do Pré-Caju 2025 neste sábado (15/11), na Orla de Atalaia, em Aracaju. A artista comanda o primeiro trio elétrico do evento, o Bloco da Prevenção, levando música, energia e uma forte mensagem social logo na abertura da maior prévia carnavalesca do Brasil.

A saída do bloco está prevista para 13h30 e marca um momento especial para o Pré-Caju: além de ser o trio que abre o circuito, a ação tem caráter social. Os abadás do Bloco da Prevenção podem ser trocados por doações, bastando entregar 800g de leite em pó na Secretaria de Estado da Saúde para garantir o acesso ao trio. É música, festa e solidariedade caminhando juntos.

“É uma honra abrir o Pré-Caju e poder levar música e propósito ao mesmo tempo. Representar meu estado em um evento tão grandioso é uma emoção enorme”, afirma Maysa.

Em 2024, Maysa dividiu o trio com Ivete Sangalo no próprio Pré-Caju, ocasião em que Ivete afirmou que o “Pré-Caju sem Maysa não é Pré-Caju”. Agora, em 2025, a artista retorna ao evento ocupando um lugar ainda mais especial: abrindo o circuito como o primeiro trio elétrico a desfilar. A expectativa é de um início de festa vibrante, com repertório repleto de sucessos e músicas autorais que marcam sua trajetória.

Orgulho sergipano abrindo o maior evento do estado

Maysa Reis é uma das artistas mais expressivas do cenário musical sergipano. Dona de uma presença explosiva no palco e de um timbre poderoso, já dividiu shows e trios com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Erasmo Carlos, Aviões do Forró, Chiclete com Banana, Dorgival Dantas, Harmonia do Samba, entre outros.

Sua trajetória começou ainda na infância: aos 10 anos gravou seu primeiro CD e, aos 20, já estava em estúdio com Carlinhos Brown e Beto Neves, gravando seu primeiro álbum profissional. Desde então, coleciona conquistas. Já foi destaque nacional na Globo, nas revistas Caras e Contigo, recebeu o Troféu Castro Alves em Salvador e participou de campanhas e projetos exibidos para mais de 100 países, como o Projeto Era de Ouro, do portal Globo.com e G1.

