Maysa Reis leva sua energia e identidade ao FASC de São Cristóvão no domingo

A força de Maysa Reis ganha mais um palco de peso neste fim de semana. A artista se apresenta no domingo, 23, às 19h, no Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), um dos eventos culturais mais importantes do país.

Com sua mistura marcante de música, presença e verdade, Maysa, conhecida como o furacão sergipano, promete um show que reforça por que seu nome segue em expansão e em constante evidência. O FASC, conhecido por reunir grandes artistas e celebrar a diversidade cultural brasileira, recebe a cantora no auge de uma fase de circulação e conexão com novos públicos.

Para Maysa, participar do FASC tem um significado especial: “O FASC é um dos palcos mais simbólicos da nossa cultura e participar desse evento é emocionante. Quero entregar um show cheio de verdade, energia e gratidão ao público que me acompanha e ao que vai me conhecer agora.”, destaca Maysa.

A apresentação chega em um momento de forte visibilidade para a artista. Nas últimas semanas, Maysa brilhou no circuito do Pré-Caju, reforçando sua presença no calendário musical sergipano. E, após o FASC, ela segue para mais um grande palco: será uma das atrações do Réveillon da Prefeitura de Aracaju, consolidando sua presença nos principais eventos do estado.

