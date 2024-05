McDia Feliz 2024 acontece em 24 de agosto e valor do tíquete de Big Mac será de R$ 19,00

O McDia Feliz 2024 já tem data confirmada! No dia 24 de agosto, a campanha, que é uma das principais do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, chega a sua 36ª edição e celebra mais de três décadas de impacto positivo na sociedade, já tendo transformado a vida de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes por meio da saúde e da educação.

O tíquete individual terá o valor de R$ 19,00 e poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil no dia da campanha, em 24 de agosto. Nesta data, toda a renda gerada com as vendas dos sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

Em 2023, o McDia Feliz completou 35 anos e se tornou a maior edição da história da campanha, com arrecadação recorde de R$ 26,6 milhões. Desse total, cerca de R$ 21 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, que beneficiará 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 42 cidades brasileiras, e cerca R$ 5,6 milhões ao Instituto Ayrton Senna, que irá proporcionar atendimento a mais de 500 mil estudantes de redes públicas e capacitação de mais de 5 mil educadores por meio de sete projetos educacionais em todo o Brasil. No total, desde a primeira edição em 1988, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados.

As informações sobre o início da venda antecipada de tíquetes para o McDia Feliz serão divulgadas em breve. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua por meio de iniciativas socioambientais, além de ser a maior ação social do McDonald’s do Brasil. Para conhecer mais sobre a plataforma socioambiental da Arcos Dorados, acesse o site da Receita do Futuro.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 31/12/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização social sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há 25 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.800 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse https://institutoronald.org.br/.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens. Somos um centro de inovação em educação impulsionados pela vontade do ídolo Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, de construir um Brasil melhor e criar mais oportunidades para todos. Nossa missão é desenvolver o ser humano por inteiro e promover todo seu potencial, preparando-o para a vida no século 21 em todas as suas dimensões. Atuamos em parceria com gestores públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para construir políticas públicas e projetos educacionais baseadas em evidências científicas. Também advogamos pela causa e mobilizamos toda a sociedade em prol da educação de qualidade. Nossas ações são financiadas por doações, recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. Em três décadas de história, desenvolvemos projetos em todos os estados brasileiros, atingindo mais de 36 milhões de estudantes. www.institutoayrtonsenna.org.br.

Fonte e foto assessoria