Portas Abertas: McDonald’s é melhor avaliado por 97% dos clientes

10 Anos de Portas Abertas: McDonald’s revela que 97% dos clientes passaram a avaliar melhor seus produtos após conhecerem as cozinhas da rede

Há uma década o Portas Abertas apresenta aos consumidores detalhes da origem e qualidade dos ingredientes e já recebeu mais de 15 milhões de pessoas nas cozinhas dos restaurantes

A cozinha do Méqui, com toda a agilidade e precisão de suas operações, às vezes parece até mágica para quem passa pelos mais de 1.100 restaurantes da rede. Mas o que muitos não sabem é que não há segredo algum – qualquer pessoa pode conferir de perto como seus sanduíches, McFritas e sobremesas favoritas são preparados. Nesse Dia da Transparência, em 28 de setembro, o programa Portas Abertas completa 10 anos e traz resultados que impactam diretamente na forma como os clientes veem e se relacionam com a marca, é o que mostra pesquisa recente.

Ao longo de uma década, mais de 15 milhões de pessoas em toda a América Latina já visitaram as cozinhas do McDonald’s, reforçando o seu compromisso com transparência e qualidade. No final do tour na cozinha, os participantes compartilham suas opiniões em uma pesquisa, ajudando a aprimorar a experiência.

Desde outubro de 2022, mais de 95 mil pessoas já responderam, e os resultados falam por si: após conhecer de perto os ingredientes e os processos pelos quais cada refeição do Méqui passa, mais de 96% das pessoas avaliam a qualidade dos produtos como ‘muito boa’ ou ‘excelente’. E não para por aí – mais de 97% afirmam que a experiência fez com que sua percepção sobre a marca se tornasse ainda mais positiva.

“Ser líder no setor significa inovar sempre, e o Méqui adora sair na frente com iniciativas que fazem a diferença. O programa Portas Abertas é prova disso! Somos a única marca de alimentação com um tour exclusivo pelas nossas cozinhas, onde mostramos tudo de pertinho. Queremos inspirar outros players do mercado a fazerem o mesmo e, claro, nossos clientes, para que levem o que veem aqui para suas próprias rotinas”, comenta Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação Corporativa da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Como funciona o Portas Abertas

O programa proporciona aos clientes uma experiência única e divertida. Durante a visita, os participantes descobrem a origem dos ingredientes e acompanham os rigorosos processos de segurança do alimento e higiene que garantem a qualidade de cada refeição. E mais: a iniciativa destaca o compromisso da Arcos Dorados, que opera a marca McDonald’s em mais de 20 países na América Latina e Caribe, com práticas sustentáveis, geração de empregos para jovens, reciclagem e preservação ambiental.

Além de mostrar com transparência os seus processos, o Méqui inspira os seus milhões de consumidores a levarem as melhores práticas para suas próprias casas e cozinhas.

“A transparência nas informações de nossos produtos e processos é prioridade para a Arcos Dorados. Acreditamos que compartilhar informações de forma aberta e acessível para toda a comunidade é fundamental para que os clientes possam tomar decisões com maior segurança e confiança”, diz David Grinberg, Vice-Presidente de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados.

