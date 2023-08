McLanche Feliz traz brinquedos inspirados no filme “As Marvels”, da Marvel Studios

O McLanche Feliz está com superpoderes porque, neste mês, chegaram às caixinhas personagens de “As Marvels”! A novidade chega para proporcionar muita diversão em família e convidar todos a participarem de momentos cheios de aventura, inspirados pelo filme que estreia em novembro nos cinemas brasileiros.

Nessa nova história, Carol Danvers, conhecida também por Capitã Marvel, volta para se juntar com duas novas heroínas: Monica Rambeau e Ms Marvel. O trio deve se unir para deter os Kree e sua nova líder Dar-Ben, que estão roubando recursos naturais de outras civilizações para reconstruir seu planeta natal. Ao longo dessa aventura, elas se darão conta de todo o potencial de seus poderes, bem como das consequências de utilizá-los.

Estímulo à criatividade

A campanha reforça a missão do McLanche Feliz em estimular a criatividade dos pais e dos pequenos, além de oferecer um cardápio em constante evolução com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares, e a inclusão de mais vegetais e laticínios.

Ao todo são 8 brinquedos, cada um representando um personagem do filme e trazendo uma mecânica diferente. São os seguintes:

Capitã Marvel: Aperte o botão na parte traseira para ver como ela move o braço direito.

Nick Fury: Mova a rodinha na parte traseira para ver como levanta os dois braços.

Fóton – Capitã Monica Rambeaude: Aperte o botão na parte traseira para ver como ela move o braço esquerdo.

Goose, da Marvel: Gire o botão na parte traseira para ver como os tentáculos giram.

Príncipe Yan: Mova o botão na parte traseira para ver como ele move os braços de um lado para o outro.

Kree Supremor Dar-Benn: Mova a rodinha na parte traseira para ver como move o braço direito, levantando o martelo.

Princesa Carol: A figura gira livremente sobre a base.

Miss Marvel: Aperte o botão na parte traseira ver como ela move o braço direito em posição de defesa.

As novidades estão disponíveis nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos Totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery! Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

