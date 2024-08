MDB oficializa candidatura de Adriano Bandeira a vereador de Aracaju durante convenção

O anúncio foi realizado na manhã deste domingo, 04, durante lançamento da candidatura de Danielle Garcia à prefeita da capital sergipana

Agora é oficial. O policial civil Adriano Bandeira, presidente licenciado da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), teve a sua candidatura para o cargo de vereador pela cidade de Aracaju oficializada. O ato ocorreu na manhã deste domingo, 04, durante o lançamento da candidatura de Danielle Garcia à Prefeitura da capital sergipana.

O anúncio aconteceu em convenção partidária realizada no Colégio Estadual 24 de Outubro, localizado no Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju, e contou com a presença de centenas de correligionários e apoiadores.

Além da definição da chapa majoritária, que trouxe como vice o professor da rede municipal de Aracaju, Ayslan Araújo, a convenção homologou os outros nomes que irão compor a chapa proporcional do MDB para a disputa de vagas na Câmara Municipal de Aracaju.

Esta é a segunda vez que Adriano Bandeira concorre a uma das 26 cadeiras na Câmara Municipal de Aracaju. Na última eleição, em 2020, ainda pelo partido Republicanos, o presidente da Cobrapol surpreendeu com uma votação bastante expressiva. Na oportunidade, ele contabilizou 1.551 votos, o alçando ao posto de 1º suplente do partido.

“O que as pessoas podem esperar de mim é muita coragem, determinação, ética, justiça, honestidade e muito trabalho. Um projeto voltado para o desenvolvimento da nossa capital e na melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos”, mencionou o candidato Adriano Bandeira.

Segurança Pública e Causa Animal numa só Bandeira

Uma das principais bandeiras de Adriano é a segurança pública. Como policial civil, ele defende políticas que reforçam a segurança nos bairros e escolas; que garantam um atendimento eficaz e humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica, proporcionando a elas protagonismo no mercado de trabalho; além do combate permanente ao racismo e injúria racial.

Paralelamente, Adriano Bandeira abraça a causa animal com a mesma dedicação. Namorando a ativista Kitty Lima, ex-deputada estadual e atual superintendente de Proteção Animal de Sergipe, Bandeira tem se aprofundado na importância da defesa dos direitos dos animais.

“A nossa principal luta referente à causa animal será voltada para a criação de um hospital veterinário municipal, para atender gratuitamente aos tutores de animais inscritos em programas sociais, além de abrigos e organizações sociais registradas; como também vamos atuar pela substituição gradativa das carroças puxadas por animais, por veículos elétricos. Dessa forma, ofereceremos uma solução digna para as famílias que dependem desse meio de trabalho e garantindo o bem-estar dos animais”, completa Adriano Bandeira.

Perfil

Adriano Bandeira é formado em Direito e Ciências Contábeis, com especialização em Gestão Tributária e Planejamento Fiscal. Policial Civil há 19 anos, já atuou em atividades operacionais, investigativas, cartorárias e administrativas

Foi como presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) no período 2019 a 2022, que chamou a atenção ao liderar o ‘Polícia Unida’, um dos principais movimentos sindicais envolvendo as carreiras da segurança pública do país. Atualmente, está como presidente licenciado da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), maior entidade representativa da classe dos policiais civis do país.

Além das atividades sindicais, Adriano Bandeira já atuou como presidente da Associação dos Moradores do Conjunto dos Motoristas, localizado no Bairro Luzia, por cerca de 10 anos.

Por Priscilla Melo