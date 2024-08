MDS ALERTA OS BENEFICIÁRIOS SOBRE GOLPE USANDO ACESSO INDEVIDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA

Desde quinta-feira (22.08), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) tem recebido informações das coordenações estaduais e municipais do Bolsa Família relatando indícios de um golpe que está sendo aplicado contra as famílias beneficiárias do Programa.

As famílias relatam o recebimento de um SMS (mensagem de texto por celular) sugerindo o acesso a um link malicioso, ou seja, feito para realizar ataques com vírus ou golpes. Em situações como essas, a partir do momento em que o usuário clica no link suspeito, acaba tornando suas informações e acessos expostos a possíveis criminosos (phishing). Neste caso, permitindo o acesso às contas bancárias onde as famílias recebem seus benefícios do Bolsa Família, comumente acessado pelo aplicativo Caixa TEM, possibilitando a retirada indevida dos valores disponíveis na conta, incluindo aqueles transferidos pelo Programa. Portanto, o MDS esclarece que: Os canais exclusivos de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Programa Bolsa Família;

O Programa Bolsa Família não envia SMS com links para direcionamento a outros sites;

No caso de estratégicas adicionais (SMS, WhatsApp, etc.), o MDS informa antecipadamente aos estados e municípios sobre o tema nos canais oficiais;

O Programa Bolsa Família não realiza ligações telefônicas de qualquer tipo. Orientamos às famílias que foram lesadas a dirigirem-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para apresentar a contestação da transferência bancária. A contestação também poderá ser feita via aplicativo Caixa TEM. Adicionalmente, sugere-se registrar um Boletim de Ocorrência. Informamos ainda que o assunto está sendo monitorado junto ao Agente Operador do Programa, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do aplicativo CAIXA TEM. A Caixa Econômica Federal está mapeando o número de ocorrências, orientando sua rede bancária para o adequado atendimento às famílias e reforçando o protocolo de segurança do aplicativo. O MDS reforçará em seus canais de comunicação as orientações para situações de ocorrência no pagamento. Informe N°52 Bolsa Família – Indícios de acesso indevido a contas bancárias de beneficiários do Bolsa Família Assessoria de Comunicação – MDS