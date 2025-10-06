Medicina integrativa avança em Sergipe e se consolida como aliada no enfrentamento da obesidade

A obesidade é hoje um dos maiores desafios de saúde pública do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a condição como uma epidemia global, com impacto crescente no Brasil. Em Sergipe, não é diferente: o excesso de peso e suas consequências já atingem milhares de pessoas, exigindo novas estratégias de cuidado. Nesse contexto, a medicina integrativa surge como um caminho promissor, com resultados expressivos.

Um dos principais nomes dessa abordagem no estado é o Dr. Márcio Passos, médico nutrólogo com atuação em medicina integrativa. Sua prática é voltada para áreas como emagrecimento, hipertrofia, imunidade e qualidade de vida, sempre buscando enxergar o paciente de maneira integral. “Avalio toda a parte hormonal, metabólica, hábitos de vida, saúde mental, alimentação, sono, saúde intestinal e atividade física. O objetivo é tratar o paciente de forma sistêmica, e não apenas a doença isolada”, afirma.

A medicina integrativa é considerada uma das grandes inovações do cuidado em saúde. “Trata-se de uma medicina voltada à prevenção, que procura entender o paciente como um todo. É revolucionária porque tratamos a base do problema. Não é simplesmente prescrever uma medicação, é resolver de fato”, explica Dr. Márcio.

A grande distinção da integrativa para a medicina tradicional está no foco preventivo e no uso de recursos mais naturais. “Enquanto a medicina convencional muitas vezes atua apenas quando a doença já está instalada, na integrativa avaliamos o paciente de forma global. Utilizamos suplementos, medicamentos naturais, fitoterápicos e hormônios bioidênticos, sempre buscando seguir uma linha mais natural possível”, detalha.

Impacto na vida dos pacientes

Os resultados têm se mostrado transformadores. “Essa medicina já mudou a vida de milhões de pessoas no mundo. No meu trabalho em Sergipe, já são mais de 10 mil pacientes impactados. Hoje, eles vivem um novo estilo de vida, com mais energia, saúde e qualidade de vida”, afirma o especialista.

O combate à obesidade sob uma nova ótica

No enfrentamento da obesidade, a medicina integrativa propõe atacar a raiz do problema. “Todo obeso tem algum grau de comprometimento metabólico. Por isso, trabalhamos com mudança alimentar, mudança de ‘mindset’ e correção metabólica. Não é apenas perder peso, é transformar hábitos e recuperar o equilíbrio do organismo”, destaca Dr. Márcio.

Prevenção de doenças crônicas

Outro ponto relevante é a contribuição da integrativa para evitar doenças crônicas associadas ao excesso de peso. “Otimizamos vitaminas e minerais, ajustamos a alimentação e tratamos a obesidade, reduzindo o risco de complicações como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares”, explica.

Sustentabilidade dos resultados

Os efeitos dessa abordagem tendem a ser mais duradouros, desde que haja comprometimento do paciente. “Os resultados são sustentáveis a longo prazo, mas é preciso respeitar o tempo e o processo. Não existe milagre: é ciência aplicada a mudanças reais de estilo de vida”, ressalta o médico.

Além do combate à obesidade, Dr. Márcio Passos destaca que a área vem ampliando horizontes, com destaque para o uso de implantes hormonais e terapias de reposição hormonal. “São recursos importantes para equilibrar o metabolismo e devolver vitalidade ao paciente”, pontua.

Paralelamente, o médico também se posiciona como empreendedor da saúde, investindo em inovações e estratégias para consolidar Sergipe como referência nacional em medicina integrativa.

Saiba mais informações sobre o médico através do site: www.drmarciopassos.com.br

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.