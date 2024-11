Médico e membro da AEL de estância, lançará livro dia 28, em Aracaju

“CEM COVID – Em busca da luz na longa noite brasileira”

A pandemia retratada em 100 textos

Autor: Antônio Carlos Sobral Sousa (Dr. Sousa)

Lançamento: Dia 28 de novembro de 2024, a partir das 17 h, no Museu da Gente Sergipana

O livro consta de cem textos, que retratam a história da pandemia da covid-19. Trata-se de uma virose, que marcará para sempre o ano de 2020, por ter registrado uma das páginas mais tristes da humanidade, o início da referida peste, que ceifou milhões de pessoas. Difícil encontrar alguém que não perdeu um ente querido para o ardiloso SARS-Cov-2. O autor procurou tornar públicas, mediante crônicas, informações visando nortear o correto entendimento dos termos epidemiológicos, da importância das medidas protetoras e do valor das vacinas, em meio ao aturdimento geral.

Espera-se, que as reflexões contidas no livro, embasadas na ciência contemporânea, sirvam para ajudar no combate das próximas pandemias, respeitando esses astuciosos adversários, invisíveis a olho nu. Vale ressaltar que o apoio à ciência passa por educação e por repulsão à desinformação!

Por Magno de Jesus