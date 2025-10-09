Médico investigado por crimes sexuais tem prisão mantida pela justiça

A Justiça de Sergipe manteve a prisão do médico endocrinologista, 46 anos, suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes no estado, após audiência de custódia, realizada na manhã desta quinta-feira (09), em Aracaju.

Após a audiência, o médico foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e, em seguida, será conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (08), em uma clínica no Centro de Aracaju.

Segundo a Polícia Civil, as investigações, iniciadas em abril deste ano, apontaram que o suspeito praticava atos libidinosos contra pacientes homens durante atendimentos clínicos, sob a justificativa de que faziam parte do procedimento médico.

Em nota, o advogado do médico, Newton Carvalho, afirmou em entrevista que pretende buscar a revogação da prisão preventiva. “A audiência de custódia serve para verificar a legalidade de uma prisão. Neste caso, como se trata de uma prisão preventiva já estabelecida, a manutenção foi considerada necessária pelo juiz, mas nós discordamos. Ainda hoje vamos adotar todas as medidas cabíveis para tentar a revogação da prisão. Temos plena consciência de que a prisão preventiva é uma exceção, e existem diversas alternativas que permitem que uma pessoa responda ao processo em liberdade”, explicou o advogado.