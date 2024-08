Médico, juízes e agente socieducativo recebem Títulos de Cidadania

Uma Sessão Especial realizada na tarde desta quarta-feira (7) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), marcou a entrega de Títulos de Cidadania Sergipana ao licenciado em Ciências Biológicas, médico, advogado e suplente de deputado estadual, Raulino Galrão Lima; à juíza de Direito Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala, ao juiz de Direito Otávio Augusto Bastos Abdala e ao servidor público formado em Biblioteconomia e Documentação, Rodrigo de Oliveira da Silva. A autoria é do deputado Dr.Samuel Carvalho (Cidadania).

Na tribuna, o autor da propositura, deputado Dr.Samuel Carvalho (Cidadania), ressaltou: uma coisa em comum entre os quatro homenageados é o amor por essa terra e vocês são a partir de hoje, sergipanos de fato e de direito. Eles representam o que há de melhor na sociedade sergipana”.

Homenageados

O médico Raulino Galrão Lima nasceu na cidade de Salvador, na Bahia. É filho de Serapião Oliveira Lima e Nair Galrão Lima. Cursou o 1º grau na Escola Getulio Vargas e Instituto Normal da Bahia e o 2º Grau no Colégio Central da Bahia; É formado em Licenciatura em Ciências Biológicas na Faculdade de Filosofia da Bahia; Medicina na Universidade Federal da Bahia e Direito na Universidade Integrada Tiradentes, em Aracaju, além de vários Títulos a exemplo do Título de Especialista de Ginecologia.

Entre os cursos de Especialização e Aperfeiçoamento, estão o Curso de Radiologia em Ginecologia-Salvador/Bahia 1968; Curso de atualização em clínica obstétrica- Centro de estudos da 33ª. Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro 1968; Curso de Lesões Pré-malignas em ginecologia ( FEBRASCO) Curitiba/PR; Curso de atualização em Cancerologia-Expositor da mesa “CÂNCER DE COLO UTERINO” Aracaju/SE 1974; Curso de atualização em Cancerologia-Expositor da mesa redonda “CÂNCER DE VULVA” UFS 1974; Curso de Expansão sobre Fisiologia Endocrinológica Feminina UFS-Sociedade Médica de Sergipe 1974; Curso de atualização em Cancerologia-Expositor da mesa redonda “CÂNCER DE COLO UTERINO” UFS-Maio 1974; Curso de atualização em Cancerologia-Sociedade Brasileira de Cancerologia de AMB 1974 Aracaju/SE; Curso de Radiologia em Ginecologia-Rio de Janeiro 1974; Curso de atualização em Reprodução Humana Salvador/BA 1975; Curso de atualização em Ginecologia e Obstétrica UFS e SOG-1976 Aracaju/SE; Curso de Reprodução Humana-SOGISE 1978 Aracaju/SE; Curso de Ginecologia e Obstétrica- Aracaju/SE 1978, além da participação em diversos simpósios e congressos em várias partes do país.

Foi vereador do município de Itabaiana/SE – 1975; vereador Constituinte de Itabaiana/SE – 1990 e Primeiro Suplente de Deputado Estadual em Sergipe – 1992. Recebeu Títulos de Cidadão Sergipano nos municípios sergipanos de Aracaju, Carira, Itabaiana, Monte Alegre de Sergipe, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro.

Trabalhou em diversas unidades de saúde de Sergipe e atualmente exerce a função de Médico Emergencista do Hospital Zé Franco na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE e Médico Gineco-Obstetra no PAM Santa Maria na cidade de Aracaju/SE.

“Nós trabalhamos durante 55 anos, de modo efetivo e com seriedade; eu tenho uma série de títulos que já foram para mim concedidos e esse é mais um que vem fazer aquilo que estava faltando. Eu sou sergipano de fato e agora vou ser de direito. Tenho 87 anos atualmente; nasci em Salvador, fiz toda a minha vida estudantil na Bahia, depois entrei na Polícia Militar, quando capitão, fiz o vestibular para Medicina, cursei e quando me formei recebi o convite de uma freira que pertence à organização de Irmã Dulce, para vir para Itabaiana, onde trabalhei por seis anos e aqui em Sergipe deu tudo tudo dentro daquilo que Deus permitiu que acontecesse. Agradeço essa honraria ao deputado Dr. Samuel Carvalho e aos demais parlamentares”, destaca Dr. Raulino lembrando que foi deputado estadual na Alese.

A juíza Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala nasceu em Maceió (AL). Filha do alagoano José Petrônio de Oliveira, economista, e da pernambucana, Marilma Torres Gouveia

de Oliveira, professora, advogada, Procuradora de Estado e eterna defensora dos direitos da mulher junto à Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.

Oriunda de família de juristas, desde a mais tenra idade, aos nove anos, já externava seu sonho de um dia crescer e se tornar uma magistrada. Aos 16 anos de idade realizou intercâmbio na Califórnia, nos EUA, retomando novamente seus estudos junto ao colégio Marista de Maceió em 1993, sendo aprovada para cursar Direito na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), onde se graduou no ano de 1999, ao tempo em que lecionava a língua inglesa na empresa System, tornando-se, aos 18 anos de idade, sua mais jovem coordenadora, cargo que exerceu durante todo o período universitário.

Os primeiros passos jurídicos em Sergipe foram orientados pela Dra. Rosalgina de Almeida Prata Libório, junto à 11ª Vara Cível da Comarca de Aracaju a quem deve o aprendizado de suas primeiras sentenças; praticou a advocacia de forma particular na cidade de Aracaju e assumiu o Cargo em Comissão de Assessora Especial II junto ao Ministério Público de Sergipe no 2º Grau, no período 01/09/2000 a 23/01/2002.

Aprovada no concurso para o cargo de Técnica em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Sergipe, sendo gestora pública junto à Secretaria de Estado da Administração, de 2002/2006, período no qual tornou-se a pessoa mais feliz do mundo, ao dar a luz à sua primogênita, Kataryna. É Pós-graduada pela Universidade Tiradentes em Gestão Pública, no ano de 2007. Seu sonho de infância finalmente fora realizado, passando a integrar a magistratura sergipana, sendo Juíza de Direito Substituta no período de 2006 a 2013 junto a diversas varas e comarcas da capital e do interior sergipanos. Neste período, divorciou-se e contraiu novas núpcias com seu companheiro de vida, Otávio Abdala, com quem tem duas filhas: Karolina e Karen.

Foi titularizada junto à Comarca de Umbaúba em 03/07/2013, cidade que aprendeu a amar e respeitar, exercendo a judicatura por mais de 10 anos, sendo concomitantemente juíza eleitoral

da 35a Zona Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e recebendo o título de Cidadã Umbaumbense, no ano de 2015. Eleita membro do Conselho Consultivo e de Defesa das Prerrogativas da Magistratura da Associação dos Magistrados de Sergipe, biênio 2018/2019, contribuíra academicamente com alguns artigos publicados junto à Revista da Esmese, e à Juruá editora, nos livros “Ciências Penais e Juízes Criminais” e no “Código Penal Comentado/2021”.

Recentemente promovida para a entrância final em 03/2024, passou a exercer suas funções junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, local onde atualmente se encontra.

“Nós ficamos muito agradecidos a Deus, a Sergipe, ao deputado Dr. Samuel Carvalho e aos nossos familiares. Essa honraria é especialmente gratificante porque eu tenho três filhas sergipanas, então eu digo que a Sergipe eu dei o melhor de mim, que são elas. Sergipe me retribuiu de forma muito gentil, muito graciosa e muito generosa; pelos amigos que fizemos, por tudo que nos ensinaram e por tudo o que pudemos compartilhar. Então nós somos eternamente agradecidos por esse título, por tudo que Sergipe representa em nossas vidas”, diz a juíza Karyna Torres.

O juiz Otávio Augusto Bastos Abdala nasceu em Salvador/BA. É filho da baiana Ana Valéria (com raízes sergipanas), e do catarinense Nagib Elias Abdala, neto de libanês. Formado em Direito, na Universidade Federal da Bahia, em 2005, já havia trabalhado, após aprovação em concurso público, na Caixa Econômica Federal, como técnico bancário, em 2001. Também antes da colação de grau, após estágio acadêmico no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, laborou naquela Corte até sua formatura, por dois anos.

Após a formatura e depois de atuar como Assessor de Desembargador no TJBA, assumiu cargo de Procurador do Estado de Goiás, em março de 2006, de lá saindo em setembro de 2007, retornando à capital baiana para assumir cargo de Procurador do Município de Salvador, posição que ocupou até sua nomeação e posterior posse no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em 03/03/2009.

Aprovado nos concursos de Procurador Federal, por duas vezes, Procurador do Estado de Sergipe, Advogado da Petrobras e da Caixa Econômica Federal, não assumiu os cargos, por motivos distintos.

Como Juiz Substituto, atuou em quase a totalidade dos municípios sergipanos; presidiu eleições municipais em Itabaianinha, em 2012, Umbaúba, em 2016, e Nossa Senhora das Dores, em 2020.

No ano de 2016, titularizou na 2ª Vara Cível e Criminal da comarca de Nossa Senhora das Dores, cargo que ocupa até a presente data. Exerce, ainda, desde 2020, o cargo de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.

É casado com Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala, tem uma enteada (Kataryna) e duas filhas Karolina e Karen.

“É muito gratificante essa honraria que me foi concedida e foi concedida à minha esposa. São mais de 15 anos em Sergipe, uma terra muito próxima da minha e é um momento de muita felicidade com o reconhecimento do trabalho prestado aqui e poder agora dividir com minhas filhas e com minha enteada o fato de ser Cidadão Sergipano”, afirma Otávio Augusto agradecendo ao autor da propositura.

O servidor público Rodrigo de Oliveira da Silva, nasceu no Rio de Janeiro. É filho da sergipana Zoé Dantas de Oliveira (dona de casa) e do pernambucano Antônio Pedro da Silva (mestre de obras), que se conheceram no Rio. Chegou ao estado de Sergipe aos oito anos de idade, residindo no município de Rosário do Catete. Aos 24 anos ingressou no serviço público estadual, na Fundação Renascer do Estado de Sergipe na função de Agente Socioeducativo; trabalhou por mais de dez anos no Centro de Atendimento ao Menor – CENAM desativado em 2019.

Concluiu sua graduação em Biblioteconomia e Documentação no ano de 2017 na Universidade Federal de Sergipe (UFS), se especializou em Garantia de Direitos e Políticas de Cuidado a Criança e Adolescente na UNB no ano 2022.

Em 28 de novembro de 2018, assumiu o cargo de Diretor da Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (CASEM), em Nossa Senhora do Socorro, considerada modelo, por incorporar as normativas e requisitos favoráveis à socioeducação e ressocialização de adolescentes em conflito com a lei em restrição de liberdade.

“É uma honra ter chegado ao estado de Sergipe há mais de 33 anos; residir no município de Rosário do Catete onde construi minha vida, casei e moro há 14 anos em Aracaju. Pra mim é uma satisfação, uma honra e eu devo esse reconhecimento ao trabalho realizado nas medidas socioeducativas. Estou há quase 18 anos como agente e há quase seis anos como diretor da Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (CASEM), unidade referência em sócio-educação no Brasil. Agradeço ao deputado Dr. Samuel Carvalho pela honraria e por me tornar sergipano de fato e de direito”, afirma Rodrigo de Oliveira.

A Sessão Especial presidida pelo deputado Paulo Júnior (PV) foi muito prestigiada com a presença de autoridades (médicos, juízes, desembargadores, promotores, advogados, o deputado federal, Fábio Henrique, o vereador João Mochila, a conselheira seccional da OAB Sergipe, Marcela Piton, agentes de medidas socioeducativasfamiliares e amigos dos homenageados. O governador Fábio Mitidieri foi representado pelo procurador geral do Estado, Carlos Pinna de Assis Júnior.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza