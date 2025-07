Médico  veterinário morre em acidente que envolveu seu carro, caminhão e moto

O médico veterinário Dr. Adalberto Araújo Filho, 45 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (23), após o acidente que envolveu seu carro, um caminhão e uma motocicleta próximo ao Povoado Serra do Machado, na rodovia SE-339, que liga os municípios de Ribeirópolis e Nossa Senhora das Dores.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que após o acidente entre os três veículos, houve princípio de incêndio que se propagou e matou o médico carbonizado, após ele ficar preso nas ferragens.

Ainda segundo o BPRv, o motorista do caminhão e o motoqueiro ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Dr. Adalberto Araújo perdeu a vida quando estava indo trabalhar em sua clínica no município de Tobias Barreto.

Ele morava em Nossa Senhora das Dores e deixa esposa e um filho.

Em nota publicada nas redes sociais, o CRMVE-SE lamentou a morte de Adalberto. “É com profundo pesar que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Sergipe (CRMV/SE) comunica o falecimento do Médico Veterinário Adalberto de Araújo Filho, em um trágico acidente ocorrido em 23/07/2025. Dr. Adalberto atuava como clínico de pequenos animais. Neste momento de dor, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos colegas, familiares e amigos. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor compartilhado”, diz a nota.

Roto reprodução