Médicos da Rede Primavera no maior congresso de cardiologia

A cidade de São Paulo recebeu no período de 30/05 a 01/06, na Transamerica Expo Center, profissionais renomados de várias parte do Brasil e de outros países, para o 44º Congresso da Socesp – um dos maiores eventos de cardiologia do mundo. Cerca de 8 mil participantes tiveram a oportunidade de discutir novas descobertas, ensaios clínicos recentes, controvérsias, casos desafiadores da prática clínica, avanços em imagens, conhecer um pouco mais sobre novas ferramentas tecnológicas para auxiliar nas decisões clínicas, além de temáticas relacionadas à hipertensão arterial, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, sono, alimentação saudável, espiritualidade, entre outros relacionados à prevenção cardiovascular, mas também o tratamento. Todas essas abordagens com objetivo de reduzir as doenças cardiovasculares, principal causa de morte no mundo e no Brasil.

O coordenador do setor de Cardiologia da Rede Primavera, Dr. Fabrício Anjos, esteve presente, juntamente com os cardiologistas da Rede, Dr.Jarbas Amorim, Dr. Alexandre Duarte e Dra. Juliane Seabra, e ressaltou que eventos dessa natureza ajudam a mesclar o conhecimento, conhecer e incrementar habilidades e competências. “Estou muito feliz em ver vários profissionais da Rede Primavera presentes no congresso e empenhados na busca do conhecimento e atualização nas diversas áreas da Cardiologia para assegurar uma maior segurança e bem-estar aos nossos pacientes”, finalizou.

Fonte e foto assessoria