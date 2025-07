Médium  e escritor Thyago Avelino lança livro “Respostas que Curam” nesta quinta-feira

Lançamento da obra mediúnica será às 17h na Loja Nacura, em Aracaju

O médium e escritor Thyago Avelino lança nesta quinta-feira, 10, o livro “Respostas que Curam – Sabedoria que liberta a alma e transforma vidas”. A obra é voltada àqueles que sentem o chamado da alma em busca de sentido, direção e cura. O lançamento acontece às 17h, na Loja Nacura, um espaço dedicado ao bem-estar integral e à espiritualidade, conhecido por oferecer banhos, chás, cristais, aromas, artesanatos e práticas de conexão com o sagrado.

Com 240 mensagens espirituais canalizadas sob a orientação amorosa do espírito Pai Damião, Respostas que Curam reúne reflexões que lançam luz sobre os mistérios da existência. Escrita em linguagem acessível, elevada e acolhedora, a obra aborda temas como mediunidade, carma, cura energética, espiritualidade dos animais, transição planetária, ancestralidade, orações, cristais e os segredos da alma. Cada resposta é um raio de luz para quem atravessa momentos de dúvida ou dor, e um sopro de esperança para aqueles que buscam compreender o propósito maior da vida.

“Respostas que Curam nasceu do silêncio profundo da alma e da escuta amorosa ao plano espiritual. Cada mensagem recebida do espírito Pai Damião é um sopro de luz sobre as dúvidas humanas e um convite à cura verdadeira — aquela que começa dentro de nós”, afirma o autor.

Mais do que um objeto literário, o livro se apresenta como um guia espiritual para os novos tempos, um instrumento de expansão de consciência e reconexão com o Divino. É uma ponte entre mundos, tempos e dimensões, que convida o leitor a iniciar uma jornada de autoconhecimento, cura interior e despertar espiritual. “Essa obra é um presente para quem busca sentido, fé e reconexão com o propósito da existência”, completa Avelino, ao destacar que a verdadeira cura acontece quando a alma é tocada pela verdade espiritual.

A obra tem organização editorial de Fábio Dantas e é publicada pela ACURA Editorial. Com 360 páginas, Respostas que Curam será vendido por R$ 59,90 no dia do lançamento, que acontece na Loja Nacura (Av. Augusto Maynard, 438, bairro São José, Aracaju). Após o evento, o livro poderá ser encontrado em dois pontos físicos, a própria Loja Nacura e a loja Águas de Aruanda, além da versão on-line disponível no site: www.loja.aguasdearuanda.org.br.

Sobre o autor

Thyago Avelino é Doutor em Direito, Mestre em Direitos Humanos e autor de 23 obras publicadas no Brasil e no exterior, abordando temas como espiritualidade, justiça, autoconhecimento e desenvolvimento humano. Com ampla formação em psicologia positiva, ciências das religiões, psicanálise, constelação familiar, hipnose, reiki, comunicação não violenta e justiça restaurativa, é também servidor público do Poder Judiciário de Sergipe e voluntário em diversos projetos sociais.

Com sensibilidade mediúnica e profundo compromisso com o bem coletivo, Thyago tem se dedicado à missão de traduzir para o papel as mensagens vindas do mundo espiritual, oferecendo sabedoria, acolhimento e cura àqueles que buscam respostas — e encontram caminho.

