Mega da Virada 2024: ganhei, e agora?. Saiba o que fazer

Antes mesmo de a sorte chegar, existem alguns cuidados que o apostador

deve tomar para proteger seu bilhete

Durante todo o ano de 2023, cerca de R$ 485,7 milhões em prêmios de loterias foram prescritos. Isso quer dizer que bastante gente deixou de sacar suas apostas premiadas. Vale lembrar que a maioria das modalidades de jogos possui diversas faixas de premiação, então se não acertar o prêmio principal, você pode conferir se acertou nas demais faixas. Quando os prêmios são prescritos, o montante é repassado ao Tesouro Nacional para investimento no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Em 2024, o valor consolidado até novembro em prêmios não sacados totaliza R$ 383 milhões.

Esse ano, a Mega da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas e também irá premiar as apostas que acertarem cinco e quatro números. Imagina acertar os números e não poder sacar seu prêmio por problemas com o bilhete?

Dito isso, vamos conferir quais os canais oficiais para registrar seus palpites e os cuidados que devem ser tomados para garantir o recebimento do tão sonhado prêmio.

Canais Oficiais Loterias CAIXA

As apostas podem ser realizadas em qualquer uma das 13 mil unidades lotéricas espalhadas pelo país, no Portal Loterias CAIXA, App Loterias CAIXA e Internet Banking CAIXA.

Quem quiser também pode fazer um bolão, que é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

​As cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser compradas no App Loterias CAIXA e no portal, com tarifa de 35% do valor da cota.

Nos canais digitais, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Quando o apostador acessa o portal ou o app, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador.

Cuidados com o bilhete

Nas apostas realizadas em unidades lotéricas, sendo o bilhete emitido ao portador, para sua segurança, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete com nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Onde conferir o resultado?

Os sorteios das Loterias CAIXA são realizados no Espaço da Sorte em São Paulo e transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil do Facebook da CAIXA. O resultado também será publicado no site das Loterias CAIXA. Agora é só esperar o sorteio e conferir se você é o mais novo milionário do país!

Como resgatar o prêmio?

Após conferência da aposta, caso esteja premiada, você tem as seguintes opções para resgatar o prêmio:

Para apostas realizadas nos canais físicos, o ganhador recebe seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA para valores até R$ 2.259,20.

Nas apostas realizadas no portal ou app Loterias CAIXA, a solicitação do resgate tem início no próprio portal. Para receber o valor em lotérica, o ganhador deve selecionar a opção relativa a resgate de prêmio em lotérica, quando será gerado e apresentado o “Código de Resgate”, composto de 6 dígitos e com validade de 24 horas. Após esse procedimento, o cliente deve comparecer em qualquer unidade lotérica para receber seu prêmio. Para isso, será necessário informar o número de seu CPF e o “Código de Resgate”.

ou app Loterias CAIXA, a solicitação do resgate tem início no próprio portal. Para receber o valor em lotérica, o ganhador deve selecionar a opção relativa a resgate de prêmio em lotérica, quando será gerado e apresentado o “Código de Resgate”, composto de 6 dígitos e com validade de 24 horas. Após esse procedimento, o cliente deve comparecer em qualquer unidade lotérica para receber seu prêmio. Para isso, será necessário informar o número de seu CPF e o “Código de Resgate”. Para os apostadores que possuem conta no Mercado Pago, também é possível resgatar prêmios de até R$ 2.259,20 direto nessa conta. Para isso, basta o ganhador acessar a aposta premiada no portal e selecionar “Mercado Pago” como local de pagamento, informar o e-mail de seu cadastro no Mercado Pago e confirmar o resgate.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência da CAIXA.

Vale lembrar que para apostas realizadas por meios digitais, o prêmio é nominal e vinculado ao CPF do cadastro da aposta premiada. Assim, apenas o titular do CPF vinculado ao cadastro ou seu procurador podem realizar o resgate de prêmio no Portal.

Ah! Muita atenção ao prazo de recebimento do prêmio que pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio. Após esse período o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão. As apostas encerram às 18h e você pode fazer registar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. A aposta simples custa R$ 5,00. Saiba mais no site das Loterias CAIXA.

Repasses sociais

O valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA constitui um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois quase metade valor é destinado a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde e segurança pública, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias CAIXA ou no site da CAIXA.

Jogo Responsável

Somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Por isso, existe o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo. Mais informações sobre o tema estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.

Assessoria de Imprensa da CAIXA