O sorteio do concurso 2.789 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (24), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 85 milhões.

Os números sorteados foram: 03 – 17 – 18 – 19 – 20 – 55.

Com cinco acertos tiveram 137 apostas ganhadoras, com R$ 25.356,30 de prêmio para cada. Já os 4 acertos registraram 6.634 ganhadores, com prêmio de R$ 748,05 para cada.

O próximo sorteio da Mega será no sábado (26).