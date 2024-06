Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 112 milhões neste sábado

Aplicado na poupança da CAIXA, o valor rende mais de R$ 657 mil no primeiro mês

A Mega-Sena acumulada sorteia R$ 112 milhões neste sábado (08). O sorteio do concurso 2.734 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, terá uma renda média de R$ 657 mil por mês. O valor da aposta simples é de R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

Com o valor total do prêmio, o ganhador pode aproveitar o clima de Dia dos namorados e passar 30 dias com seu amor em Paris por R$ 600 mil, com um pacote de primeira classe, comprar um anel de diamante e ouro branco por R$ 174 mil, comprar dois carros de luxo combinando por R$ 7 milhões cada, uma casa luxuosa por R$ 15 milhões e ainda comprar 92 imóveis de R$ 891 mil.