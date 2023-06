Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 65 milhões neste sábado

Neste sábado (3), será sorteado o concurso 2.598 da Mega-Sena. O prêmio previsto é de R$ 65 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio garante ao ganhador R$ 422,3 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor é suficiente para comprar 13 mansões ao custo de R$ 5 milhões cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.