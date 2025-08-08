E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 8 de agosto de 2025
Mega-Sena não tem ganhador e o próximo prêmio vai a R$ 9 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48

20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada

1.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte e foto: Agência Brasil

