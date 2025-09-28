MEGA-SENA: UM APOSTADOR DE PORTO ALEGRE, NO RIO GRANDE DO SUL, LEVA SOZINHO O PRÊMIO DE R$ 80,6 MILHÕES

Um apostador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2920 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (27).

Os números sorteados foram 08 – 12 – 16 – 19 – 31 – 58.

Com cinco acertos 117 apostas faturaram R$ 28.705,88. Já 6.677 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma ganhou R$ 829,13.

Para o novo concurso da Mega-Sena, na próxima terça-feira (30), as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.