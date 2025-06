Mega-Sena volta a acumular e o próximo prêmio vai a R$ 110 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2876 da Mega-Sena. Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio principal do próximo sorteio subiu para R$ 110 milhões. Os números sorteados nesse sábado (14) foram: 09 — 31 — 32 — 40 — 45 — 55.

Ao todo, 61 apostas acertaram a quina e vão embolsar R$ 102.600,96 cada uma.

Outros 5.747 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.555,75 cada um.

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (17).

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa Econômica Federal.

Foto: Agência Brasil