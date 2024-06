Mega triagem seleciona jovens para tratamento odontológico gratuito em Aracaju

Realizada em 90 cidades simultaneamente, a ação realizada pela Turma do Bem e Colgate tem expectativa de encaminhar mais de cinco mil jovens para acompanhamento profissional no Brasil. A Turma do Bem, maior rede de voluntariado especializado do mundo, realiza, em parceria com a Colgate, uma Mega Triagem odontológica em todo o Brasil.

Em Aracaju, jovens com baixa renda, com idade entre 11 e 17 anos poderão se inscrever no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO/SE), localizado na rua Vila Cristina, n°589, bairro São José, no dia 6 de junho, das 9h às 15h. A ação tem como objetivo selecionar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com indícios de graves problemas bucais para receberem tratamento dentário gratuito com os dentistas voluntários da ONG.

Segundo o coordenador da Turma do Bem em Aracaju, o odontologista Martin Mansilla, para participar os jovens precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência. “Nas triagens, o dentista voluntário realiza um exame visual não invasivo que atesta a condição odontológica e preenche uma ficha com dados sobre a saúde bucal do paciente e a condição socioeconômica da família”, explica.

Ainda de acordo com Martin Mansilla, após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias. “Na capital sergipana, a expectativa é de atender em torno de 300 jovens e os que forem selecionados, terão tratamento e acompanhamento odontológico gratuito até completarem 18 anos”, ressalta.

Esta edição do evento, em especial, faz parte do movimento “Juntos Contra a Carência Dental”, iniciativa promovida pela Colgate. Com uma parceria estabelecida com a Turma do Bem desde 2021, a marca acredita que todos merecem um futuro com motivos para sorrir, por isso, tem o compromisso contínuo de promover a saúde oral.

Toda essa movimentação é baseada em um cenário ainda pouco falado e que se mostra bastante preocupante, com 53,4% das crianças de até cinco anos com algum dente afetado por cárie. Essa fatia da população é ainda maior entre os jovens entre 15 e 19 anos, chegando a 76,1%. Tal problema também se estende à vida adulta, pois os brasileiros chegam na terceira idade sem 79% dos dentes por conta das cáries.

Texto e foto Luzia Teles e Camilla Araújo