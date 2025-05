“Melhores do Ano do Automobilismo” acontece nesta sexta em Aracaju

Os motores já estão aquecidos para uma das noites mais aguardadas do esporte a motor em Sergipe. No próximo dia 9 de maio, às 19h, a Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) realiza mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano do Automobilismo, no Piquet Kart, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Este é o principal evento de reconhecimento promovido pela FSA, que celebra os sucessos dos pilotos e equipes em diversas categorias do automobilismo estadual. A premiação, já tradicional no calendário esportivo do estado, vai homenagear nomes que se destacaram ao longo do ano nas modalidades de Arrancada, Rally e Kart, além de outras categorias específicas que também podem ser reconhecidas durante a cerimônia.

“É uma forma de valorizar o esforço, a paixão e o talento de quem movimenta as pistas sergipanas durante o ano. Cada troféu representa horas de dedicação, treino e superação”, ressalta Kennedy Fonseca, presidente da instituição.

A Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) é a entidade responsável por organizar campeonatos, eventos e ações voltadas ao fortalecimento do automobilismo em Sergipe. Para o Prêmio Melhores do Ano, a FSA atua em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), garantindo padrão técnico e reconhecimento oficial aos premiados. O evento conta com a presença de autoridades, convidados especiais, imprensa e os principais nomes do automobilismo sergipano, em um momento que também é de confraternização entre pilotos, equipes e entusiastas do esporte.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação