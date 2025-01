MeMooner: a nova tendência de viagens solo e autodescoberta

Por Hugo Julião*

O termo “MeMooner” refere-se à pessoa que opta por viajar sozinha, com foco na autodescoberta, bem-estar e experiências personalizadas. Inspirado por conceitos como honeymoon (lua de mel) e babymoon (viagem de casais antes do nascimento de um filho), o MeMooning é o estilo de viagem solo que prioriza momentos de conexão pessoal, autenticidade e introspecção.

Essa tendência reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que buscam experiências mais centradas em suas próprias necessidades e desejos.

Quem são os MeMooners?

Os MeMooners são, em sua maioria, mulheres. Esse público é composto por jovens aventureiras, Millennials, Geração Z e mulheres acima de 50 anos, que veem o MeMooning como uma forma de explorar o mundo e, ao mesmo tempo, reconectar-se consigo mesmas. Muitas dessas mulheres escolhem esse estilo de viagem para lidar com transições de vida ou para experimentar a liberdade e independência que as viagens solo proporcionam.

Por que o MeMooning está em alta?

O MeMooning ganhou força devido à crescente valorização da saúde mental e do autocuidado, combinada com a busca por experiências mais autênticas e personalizadas. Destinos que oferecem segurança, infraestrutura confiável e opções como retiros de bem-estar, trilhas em meio à natureza e imersões culturais estão entre os preferidos dos MeMooners. Além disso, essa forma de viagem permite uma desconexão do cotidiano e um tempo para refletir sobre a própria jornada de vida.

Desafios para os MeMooners

Embora atrativo, o MeMooning enfrenta desafios como altos custos e preocupações com segurança, especialmente para mulheres viajando sozinhas. Por isso, destinos com baixos índices de criminalidade e boa infraestrutura, como Islândia, Nova Zelândia e Portugal, estão entre os mais procurados. Empresas de turismo têm trabalhado para oferecer soluções que reduzam esses desafios, como pacotes acessíveis e tours personalizados.

Respostas do mercado ao MeMooning

A indústria do turismo tem se adaptado rapidamente à demanda dos MeMooners, desenvolvendo soluções inovadoras e personalizadas. Empresas têm criado pacotes exclusivos para mulheres, frequentemente liderados por guias femininas, que oferecem experiências seguras e empoderadoras.

Além disso, hospedagens estão incorporando serviços voltados ao bem-estar e à cultura local, como retiros espirituais e atividades imersivas, que atendem ao desejo de conexão e autoconhecimento dos viajantes.

A tecnologia também desempenha um papel crucial nesse movimento, com aplicativos que ajudam os MeMooners a planejar viagens com mais segurança e praticidade, oferecendo desde roteiros personalizados até informações culturais detalhadas.

O futuro do MeMooning

Com o foco crescente em viagens personalizadas, o MeMooning deve continuar ganhando espaço como uma das maiores tendências do turismo. Essa nova forma de explorar o mundo redefine o conceito de viajar, transformando-o em uma experiência de autodescoberta e enriquecimento pessoal. A tendência está remodelando a indústria do turismo e oferecendo um novo significado para a experiência de viajar.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE