Memorial de Sergipe recebe Zenóbio Alfano em recital nesta quinta-feira

O Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa receberá, nesta quinta-feira, 27, o renomado pianista e compositor sergipano Zenóbio Alfano para a apresentação dos recitais “Ecos de Uma Vida” e “Especial de Natal”, eventos que celebram a trajetória e a dedicação do artista à música, além de remeter a alegria e a bondade do período natalino. A entrada será gratuita e acontecerá a partir das 19:30h no Cine Theatro Rio Branco, localizado nas instalações do Memorial.

Esta é uma oportunidade para o público apreciar a arte de Zenóbio Alfano, um músico com quase sete décadas de dedicação à composição e à performance. O pianista sergipano é figura importante no cenário cultural do estado, e sua obra reflete uma profunda conexão com a arte e a história.

Esta iniciativa reforça o compromisso do Memorial de Sergipe em promover e valorizar os talentos locais, oferecendo um palco para a difusão da cultura e da música sergipana de alta qualidade.

O público está convidado a prestigiar este momento único de celebração musical. Em caso de dúvidas ou eventuais necessidades, entrar em contato com o WhatsApp (79)98108-1866.

Texto e foto assessoria