“MEMÓRIAS DE UM AGOSTO SANGRENTO” SERÁ LANÇADO NESTA QUARTA-FEIRA, NA BIBLIOTECA PÚBLICA EPIPHÂNIO DÓREA

A WG Produções e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) convidam a imprensa para o lançamento do documentário sergipano Memórias de um Agosto Sangrento, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 11, a partir das 14h, na Biblioteca Pública Epiphânio Dórea, em Aracaju.

O longa-metragem relata o trágico torpedeamento de navios brasileiros na costa sergipana, um evento que levou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial.

Além da exibição do filme, que teve sua pré-estreia no dia 23 de novembro, na Praia do Saco, em Estância, o evento contará com uma roda de conversa com realizadores e pesquisadores. O debate abordará a importância histórica da obra cinematográfica, o impacto do trágico evento em Sergipe e no país, além de suas consequências para a sociedade sergipana.

A roda de conversa terá a participação do jornalista porto-alegrense Marcelo Monteiro, autor do livro U-507 – O Submarino que Afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial; da professora doutora Roberta Rosa; dos professores doutores Luiz Antônio Pinto Cruz e Diltom Maynard; e do decano do jornalismo sergipano, Luiz Eduardo Costa.

Em seguida, será realizada uma segunda roda de conversa com representantes da Funcap e da equipe de produção do longa-metragem, que discutirão o processo de realização do documentário. Na sequência, haverá a exibição de Memórias de um Agosto Sangrento.

O evento é realizado pela WG Produções, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e da Biblioteca Pública Epiphânio Dórea.

Sobre a obra cinematográfica

O documentário Memórias de um Agosto Sangrento foi produzido pela WG Produções e Publicidade Ltda., com recursos da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Edital de Chamada Pública de Fluxo Contínuo Televisão 2018 – BRDE/FSA. A produção também contou com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Com 71 minutos de duração, o filme narra histórias de horror ocorridas em 1942, nos mares de Sergipe e Bahia, quando o submarino alemão U-507 torpedeou cinco navios civis na costa nordestina, resultando em 607 mortes. Esses eventos foram decisivos para que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e entrasse na Segunda Guerra Mundial.

Este impactante documentário resgata um dos capítulos mais marcantes da história do Brasil: os ataques do submarino U-507 na costa nordestina, que desencadearam uma série de manifestações em todo o país e levaram o então presidente Getúlio Vargas a declarar guerra à Alemanha.

Ficha técnica

Empresa Produtora: WG Produções e Publicidade Ltda.

Direção: Caco Souza

Roteiro: Lelê Teles

Pesquisa: Luiz Antônio Pinto Cruz

Elenco: Isabel Santos, Everardo Sena e Maria Laura

Produção Executiva: Cacilda de Jesus

Assistência de Produção Executiva: Cristina Melo

Direção de Fotografia: Marcos Vinicius de Melo

Direção de Arte: Michele Becker

Cameraman: Marcelo Lino

Assistência de Câmera: Genildo de Jesus

Trilha Musical e Trilha Sonora Original: Ricardo Vieira

Montagem: Nayane Pessoa

Desenho de Som: Marcelinho Porto

Finalização: Everton Júnior

