Menino de 11 anos se afoga e um de 14 e outro de 16 estão desaparecidos na Orla de Atalaia em Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) confirmou nesta terça-feira (25), a informação de que três adolescente se afogaram na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O CBM informou ainda que o caso foi registrado nas proximidades do posto de guarda-vidas. Um menino de 11 anos já foi encontrado e sofreu afogamento grau quatro. Por conta disso, foi conduzido à unidade hospitalar.

Já os meninos de 14 e 16 anos e também teriam se afogado e até o momento, não foram encontrados.

As informações são de que equipes do CBM estão no local realizando buscas.

Foto redes sociais