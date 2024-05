MéquiBox especial de café da manhã é escolha perfeita para presentear no Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o café da manhã em família é uma das tradições entre mães e filhos para comemorar a data. Pensando nisso, o Méqui preparou uma MéquiBox de café da manhã com itens deliciosos para que os filhos possam presentear suas mães e aproveitar juntos esse momento.

A MéquiBox especial de Dia das Mães estará disponível nos dias 11 e 12 de maio, por R$34,90 no Drive-Trhu ou R$36,90 no McDelivery. Cada box terá um suco 400ml (laranja ou uva), uma bebida de café 200ml (café premium, cappuccino ou café com leite), um Egg Cheese Bacon, um Queijo Quente e uma Torta (maçã ou banana).

E ainda dá para pontuar no Meu Méqui! Os clientes cadastrados no programa de fidelidade Meu Méqui, ao se identificarem no momento da compra por QR code ou CPF, ganham 100 pontos a cada R$1 gasto e podem trocá-los por outros itens do cardápio.

Para acompanhar todas as novidades do McDonald’s, acesse o site ou fique de olho no app oficial.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 31/12/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.

