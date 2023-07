Mercado Maria Virgínia Leite Franco estará fechado na segunda

O Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, situado no Centro de Aracaju, estará fechado na próxima segunda-feira, dia 17, para a realização de limpeza geral, dedetização e desratização, visando tanto o bem-estar dos feirantes quanto dos frequentadores do estabelecimento.

O diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da, Bira Rabelo, reforça que o fechamento do mercado acontece sempre na terceira segunda-feira de cada mês.

“Além da varrição e da lavagem, que acontecem diariamente nos corredores e instalações do mercado, toda semana os setores de carnes e pescados são lavados para manter a higiene do local. É um procedimento programado e que ocorre todo mês sem danos para os comerciantes do local”, pontua.

Na terça-feira, dia 18, o mercado abrirá normalmente, das 5h30 às 17h.

Fonte: PMA

Foto: Ascom Emsurb