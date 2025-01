Mercado Municipal abrirá mais cedo aos sábados, a partir do dia 18

Um dos pontos de comércio mais tradicionais da região do Augusto Franco, terá seu funcionamento antecipado a partir deste sábado, 18. O Mercado Municipal Vereador Milton Santos vai abrir as portas para a população às 5h com fechamento às 15h. Nos demais dias da semana, os horários permanecem os mesmos.

De terça a sexta-feira, o mercado abre às 6h e encerra suas atividades às 16h. Aos domingos, o funcionamento é das 5h às 14h. Já às segundas-feiras, o mercado permanece fechado para manutenção, limpeza e dedetização. Essa alteração atende a uma antiga solicitação da comunidade e promete beneficiar tanto os consumidores quanto os feirantes. A medida visa oferecer mais tempo para as compras e reforçar a importância do mercado como espaço essencial para a região.

A mudança no horário faz parte das melhorias que serão implementadas pelo atual presidente da Emsurb, Hugo Esoj. Outra alteração proposta foi a reorganização do espaço interno do mercado. Com a alteração, o uso dos corredores laterais aos boxes como áreas de estoque foi eliminado e o ambiente ficou mais limpo, acessível e funcional. Uma pesquisa de satisfação interna realizada pela administração do mercado, apontou que 97% dos participantes aprovaram a medida.

O diretor de espaços públicos e abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, enfatiza a importância de ouvir a população para realizar mudanças.”Essa alteração no horário atende a uma demanda justa dos feirantes e às necessidades dos consumidores. O mercado do Augusto Franco é de grande relevância na cidade, pois atrai pessoas de diversas regiões da capital. Com essa mudança, nós melhoramos o fluxo de consumidores”.

Outro ponto importante é a parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, que demarcará as áreas externas no entorno do mercado. Sara Góis, coordenadora do mercado Milton Santos, destaca as melhorias que essas mudanças vão trazer para a comunidade.

“Com essas iniciativas, a Emsurb reafirma o compromisso em proporcionar serviços de qualidade à população e valorizar os espaços públicos da cidade. Assim, o Mercado torna-se um exemplo de como a gestão eficiente e participativa pode transformar o cotidiano da comunidade, fortalecendo sua relevância comercial e social”, finalizou.

Foto: Ascom/Emsurb