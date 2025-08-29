Mês da conscientização do Alzheimer terá congresso em Sergipe no sábado, dia 06

I Congresso Horizontes da Longevidade será realizado em Aracaju com foco em inovação, Alzheimer e envelhecimento ativo.

Aracaju sediará, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, o I Congresso Horizontes da Longevidade, evento inédito que reunirá especialistas, profissionais da saúde, empreendedores e o público em geral para debater os desafios e avanços relacionados ao envelhecimento humano. O encontro acontecerá no Del Mar Hotel, um dos espaços mais tradicionais da capital sergipana, com realização do Espaço Ativo – Geriatria Integrada.

A programação e as inscrições estão disponíveis através do link: https://www.congressolongevidade.com.br

A programação do congresso é ampla e diversificada, com destaque para o IV Simpósio Doença de Alzheimer em Foco, o I Workshop Longevidade e Empreendedorismo e a I Feira de Longevidade e Inovação em Saúde. A proposta é criar um espaço de diálogo sobre o futuro da longevidade, com abordagens que integram ciência, tecnologia, inovação, bem-estar e inclusão social.

Segundo os organizadores, o evento nasce com o compromisso de fomentar uma cultura de valorização da pessoa idosa, promovendo ações práticas que impactem positivamente na saúde e qualidade de vida da população que envelhece. Além das palestras e workshops, os participantes terão acesso a exposições de produtos, serviços e tecnologias voltadas para o envelhecimento ativo e saudável.

Com o aumento da expectativa de vida e o crescimento da população idosa no Brasil e no mundo, iniciativas como o Congresso Horizontes da Longevidade se tornam fundamentais para preparar profissionais e a sociedade para os novos paradigmas do cuidado, da prevenção e da autonomia na terceira idade.

A realização do evento é do Espaço Ativo, referência em geriatria integrada em Sergipe, que mais uma vez reafirma seu compromisso com a ciência, a humanização e o protagonismo do envelhecimento.

SERVIÇO:

Data: 06 de setembro de 2025

Local: Del Mar Hotel – Aracaju/SE

Realização: Espaço Ativo – Geriatria Integrada

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.