Mês da Sergipanidade inicia com Trinca de Sons e Burundanga

O Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana começa neste sábado, 05 de outubro, às 19h30, sua programação especial para celebrar o Mês da Sergipanidade com uma noite de muita música, alegria e orgulho de nossa identidade cultural. O evento contará com dois shows imperdíveis, começando com o trio Trinca de Sons e, em seguida, a energia contagiante do grupo percussivo Burundanga. Ambas as apresentações trarão convidados especiais, tornando a noite ainda mais emocionante.

Trinca de Sons: instrumental e MPB com grandes convidados

Abrindo a noite, o Trinca de Sons promete encantar o público com seu repertório instrumental, que mescla diferentes gêneros da música brasileira e estrangeira, como samba, bossa nova, frevo e baião, adaptados para a formação singular de bandolim de dez cordas, violão de sete cordas e pandeiro. O trio, formado pelos experientes músicos Fernando Freitas, Manoel Neto e Pedrinho Mendonça, já é conhecido por seu admirável trabalho e sua criatividade pulsante nas interpretações.

Após o momento instrumental, o Trinca de Sons assume uma nova faceta, apresentando versões de canções consagradas da Música Popular Brasileira ao lado de convidados mais que especiais. O público será presenteado com releituras únicas e emocionantes de clássicos da MPB, criando uma atmosfera íntima e envolvente que promete marcar a memória dos presentes.

Burundanga: celebração percussiva com ritmos sergipanos e afro-brasileiros

Após o show do Trinca de Sons, o grupo percussivo Burundanga entrará em cena, trazendo toda a força dos ritmos sergipanos e afro-brasileiros. Criado pelo músico Pedro Jorge Mendonça, o Burundanga mistura ritmos como samba de pareia, cacumbi, Ijexá, Alujá, frevo, maracatu, ciranda, xote e baião, sempre com convidados especiais que acrescentam ainda mais riqueza ao espetáculo. Além de sua energia vibrante e a percussão que envolve o público, o Burundanga também cumpre um papel social e educativo, sendo um projeto que fortalece a cultura sergipana e desperta o sentimento de pertencimento.

“Essa noite de celebração musical, com o Trinca de Sons e o Burundanga, será o ponto de partida perfeito para o Mês da Sergipanidade, oferecendo ao público uma experiência única e rica em cultura, tradição e inovação”, enfatizou o diretor do Nosso Dom Produções, João Victor Fernandes que assina a produção desta celebração a nossa cultura.

Ingressos:

Garanta o seu ingresso antecipadamente pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX pelo WhatsApp (79) 99854-1330 / (79) 9813-83594. Os ingressos são limitados, então não deixe para a última hora!

Fonte e foto assessoria