Mês da Sergipanidade: Uma Celebração da Cultura Regional com a Nosso Dom Produções

Diante da missão de valorizar a cultura sergipana, a Nosso Dom Produções preparou uma programação especial para celebrar o Mês da Sergipanidade, um período de grande importância para a identidade cultural do estado. O mês começou com o show de Trinca de Sons e Burundanga Percussivo, realizado no dia 5 de outubro. Esses dois projetos têm como essência a valorização da Música Popular Brasileira, apresentando releituras envolventes de grandes clássicos, como as obras de Ismar Barreto e Cataluzes, além de ritmos autênticos como o cacumbi e o samba de pareia.

A apresentação foi marcada por momentos emocionantes, incluindo a participação especial de Tatá Lima, que interpretou com profundidade a canção “Sofrendo”, de Ismar Barreto, acompanhada pela intervenção poética de J. Victor Fernandes. O show também contou com a participação de Cris Borges e Tchapas, que enriqueceram a noite com suas performances.

Lucas Campelo Lança EP Instrumental “RAIZÊRO”

Na última sexta-feira, dia 11 de outubro, às 20h, o sanfoneiro, cantor e compositor sergipano Lucas Campelo subiu ao palco do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, para apresentar o show de lançamento do seu primeiro EP instrumental, “RAIZÊRO”. Que encantou o público com releituras e composições autorais que celebram a riqueza cultural da música brasileira.

O show contou com participações especiais de Cleiton Junior, Denisson Oráculo, Luiza Santana, Mauá e Miguel Texeira, que se juntarão a Lucas Campelo para criar uma noite inesquecível de música instrumental.

A programação segue:

Uma Viagem Musical com Algo Dão

No próximo dia 18 de outubro, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana será palco do projeto Algo Dão, uma verdadeira viagem musical que celebrará a riqueza cultural de Sergipe. Com um repertório inédito,o grupo é formado por grandes nomes da nossa música: Julico, Julio Rego,*Henrique Teles, Mary Barreto e Fabio Cavalieri. O objetivo do projeto é reimaginar canções do forró com arranjos inovadores, mantendo a essência e a história da música nordestina.

O grupo convida o público a criar imagens, roteiros e filmes em sua mente enquanto aprecia as canções transformadas. “Algo Dão” promete emocionar e encantar todos os presentes, proporcionando uma experiência cultural única e inesquecível.

Encerramento com Nanã Trio

Para fechar o Mês da Sergipanidade com chave de ouro, o Nanã Trio estará de volta ao espaço cultural do Café da Gente no dia 26 de outubro. O grupo, composto por Lygia Carvalho, Glória Costa e Rebecca Melo, promete reunir clássicos da música sergipana e canções de novos compositores da terra, em uma noite emocionante e repleta de sergipanidade.

O repertório, cuidadosamente escolhido, incluirá obras de Joésia Ramos, Letícia Aranha, Chiko Queiroga, Antônio Rogério, Ismar Barreto, Rogério, Patrícia Polayne, Lina Sousa e Cataluzes, além de canções autorais. O grupo será acompanhado por Denisson Cleber e contará com participações especiais que prometem enriquecer ainda mais a apresentação.

O Empenho da Curadoria para Celebrar a Sergipanidade

A programação do Mês da Sergipanidade é fruto de uma curadoria dedicada e meticulosa, liderada por J. Victor Fernandes, que destaca o compromisso da Nosso Dom Produções em valorizar a cultura sergipana em cada detalhe. “Todas as nossas datas celebram a nossa cultura, nossa arte, nossa gente. Mas estamos em festa! No mês que celebra a Sergipanidade, escolhemos celebrar intensamente nossos compositores, mestres e mentores, nossas canções e o legado de quem construiu o que hoje chamamos de sergipanidade. Nós fazemos nossa parte com gosto.”, afirma o curador. Destaca também o apoio essencial dos proprietários do Café da Gente, Chef. Lúcio Mauro de Oliveira e Sonia Cândida de Souza, da superintendente Úrsula Freitas e toda a equipe do Café da Gente, bem como do Museu da Gente Sergipana. Esse trabalho conta ainda com a co-produção de Tatá Lima e a assistência de produção de Ygor Bertoldo, que também têm papel essencial na realização dos eventos.

Os festejos do Mês da Sergipanidade, porém, começaram ainda em setembro, na virada do mês, quando no dia 27 de setembro o espaço cultural do Café da Gente Sergipana recebeu um dos grandes nomes da música sergipana, Joésia Ramos, em uma noite inesquecível. O show marcou o lançamento de seu disco “Duas Bolas de Fogo nos Braços da Ventania” e celebrou seus 43 anos de carreira. Foi uma noite memorável, repleta de música e poesia, que deu início às celebrações da sergipanidade com grande emoção e beleza.

Esse time dedicado à promoção da cultura local reflete o compromisso da Nosso Dom Produções em proporcionar experiências musicais e culturais que fortalecem a identidade sergipana, mantendo vivo o legado dos grandes nomes da nossa arte.

