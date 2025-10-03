Mês de Outubro começa com três edições do programa “Descubra Aracaju”

O mês de outubro terá início com três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Mirando as Artes, Orla do Bairro Industrial e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 03/10 – Mirante da 13 de Julho

18h – Nasio

20h – Kim Santtana

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.

Descubra Aracaju – Edição Orla do Bairro Industrial

Sábado, 04/10 – Orla do Bairro Industrial (ao lado do Centro de Artesanato Chica Chaves)

17h – Iggo Centaura

19h – Griot Nagô

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 05/10 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Edu Borges Trio

20h – Flávio Carvalho

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

