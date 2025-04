Mesa posta: decorador Dhiego Guimarães dá dicas para a Páscoa

Dhiego Guimarães garimpou peças na rede GBarbosa e criou duas propostas de mesa posta com paletas criativas

Simbolizando o costume de reunir a família em torno de uma mesa farta, a Páscoa propõe uma decoração com muitas inspirações. O decorador Dhiego Guimarães conta que as pessoas podem aproveitar as louças das avós e compor com flores, velas, frutas in natura, pães diversos, além de objetos como pratos, souplats, guardanapos e taças para receber amigos e familiares.

Já para quem busca renovar os utensílios e preparar uma mesa temática, na rede GBarbosa, o decorador garimpou peças das marcas próprias da Cencosud – KREA, Cuisine & Co e Outzen –, além de produtos fabricados na padaria, como o Pão de Páscoa, e produziu duas ideias de mesa posta. Uma, em paleta de cores que caracteriza a quaresma: roxo, lilás e verde musgo. Já na segunda opção, a composição promete surpreender e encher os olhos das crianças com cenouras, ovos de chocolate, orquídeas amarelas e cores quentes mescladas com pratos florais, em perfeita harmonia.

“A mesa é um dos locais mais importantes na comemoração da Páscoa e as pessoas me pedem dicas do que colocar nela para o almoço em família. Uma sugestão é levar para a mesa peças que resgatem a memória afetiva, como porcelanas da avó e caprichar na escolha de taças, talheres, investir em velas, pães, vinhos, queijos e frutas como uvas e pitaya in natura. O simples feito com amor é sempre convidativo “, considera.

Na rede de supermercados, Dhiego encontrou uma variedade de taças e copos, a pratos fundos e rasos, bem como os de sobremesa. Os de cerâmica da KREA têm a partir de R$ 19,90 a unidade, com estampas temáticas com coelhinhos, ovos e poá rosa. “O lúdico deve estar presente na mesa posta e as pessoas podem compor a ceia com cenouras frescas, ovos de Páscoa de chocolate, bombons. As crianças adoram!”, conta Dhiego.

Texto e foto Shirley Vidal

