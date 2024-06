Mestre Saci tem presença confirmada na Vila do Forró, na Orla

O Grupo Pará Folclórico de Mestre Saci Quilombola será uma das atrações dos festejos juninos de 2024, após ser selecionado pelo edital de chamamento. A apresentação está marcada para o próximo domingo (9), às 20h30, no palco do Barracão da Vila do Forró, localizado na praça de eventos da Orla de Atalaia.

A iniciativa é promovida pela A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e o Governo de Sergipe. A programação completa, incluindo outras atrações selecionadas, estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais da Funcap.

Além do Grupo Pará Folclórico de Mestre Saci, o evento contará ainda com trios de forró, quadrilhas, grupos culturais, folclóricos e diversas atrações musicais.

Mestre Saci Quilombola é uma figura emblemática da comunidade Maloca, o segundo quilombo urbano reconhecido pela Fundação Palmares e delimitado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Natural de Laranjeiras, onde iniciou sua trajetória como mestre do cacumbi mirim, Mestre Saci absorveu conhecimento dos grandes mestres da cultura local. Além de percussionista e defensor da cultura, é compositor e mantém uma oficina de percussão em parceria com a associação da comunidade Maloca, aberta ao público e gratuita para todas as idades.

Por Juliane Balbino