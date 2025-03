Mestrinho e Mariana Aydar, Zeq Olliver e Orquestra Sanfônica celebram Aracaju em show

Na noite desta segunda-feira, 17 de março, a Praça Fausto Cardoso foi palco de uma grande celebração cultural, repleta de tradição e emoção. O show especial em homenagem aos 170 anos de Aracaju reuniu grandes nomes da música, como a dupla Mestrinho e Mariana Aydar, Zeq’ Olliver e a Orquestra Sanfônica, proporcionando ao público momentos inesquecíveis.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou a importância de levar os festejos para o centro da cidade, tornando o evento ainda mais emblemático e memorável. “Este é um dia muito especial. Estamos aqui, na Praça Fausto Cardoso, no dia 17 de março, celebrando os 170 anos de Aracaju ao lado de famílias, com tranquilidade, paz e rodeados pelos nossos artistas. Aqui, mostramos na prática a valorização da cultura, e não apenas no discurso. Contamos com a presença da Orquestra Sanfônica, Zeq’ Olliver e Mestrinho, talentos que são nossos, mas também já pertencem ao mundo. Isso me enche de felicidade”, afirmou.

A noite teve início com a apresentação vibrante da Orquestra Sanfônica de Aracaju, trazendo um repertório eclético que passeou pelo forró, chorinho, xote, baião e arrasta-pé. O maestro Evanilson Vieira expressou sua alegria em fazer parte da comemoração. “Tocar com a nossa orquestra mais uma vez, essa orquestra que carrega Aracaju no nome, é sempre um motivo de alegria e prazer. Sempre que somos lembrados para tocar nesses eventos importantes, temos a oportunidade de mostrar o que fazemos no dia a dia e o que temos de melhor. Aracaju completa 170 anos, e nós precisamos comemorar, celebrar e festejar juntos esse momento tão especial”, disse o maestro.

O cantor Zeq’ Olliver subiu ao palco trazendo grandes sucessos internacionais e emocionou o público. Aracajuano do bairro Cirurgia, ele falou sobre a conexão especial que sente com a cidade. “É uma sincronicidade numérica porque eu sou de 70 e Aracaju está completando 170 anos. Não é por acaso. Por essa razão, é um momento de muita alegria, orgulho, passa um filme na minha cabeça. Tantos outros artistas poderiam estar aqui no meu lugar, mas eu me sinto muito honrado e feliz em poder viver esse momento e cantar para todos nesta grande festa”, declarou o artista.

A noite se tornou ainda mais especial com a apresentação de Mestrinho e Mariana Aydar. A dupla levou ao palco sucessos do álbum vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, encantando o público com sua musicalidade única. Mestrinho, natural de Itabaiana e filho do sanfoneiro Erivaldo de Carira, não escondeu a emoção de cantar na comemoração do aniversário da capital sergipana.

“É emocionante poder vir comemorar o aniversário da minha terra fazendo um show. Ainda mais com minha amiga maravilhosa, que eu amo demais, que é a Mariana Aydar. A gente vem conquistando muitas coisas juntos e ganhamos um Grammy com esse álbum que apresentamos hoje. Para mim, é motivo de muita alegria”, declarou o Mestrinho. O show também contou com homenagens a Luiz Gonzaga e Dominguinhos, além de canções do álbum premiado ‘Mariana e Mestrinho’, levando o público a cantar e dançar em um clima de pura celebração.

