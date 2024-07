Metas 2025: MPT-SE participa de audiência pública no TRT20

Evento reuniu instituições parceiras na sede do Tribunal

As metas nacionais do Poder Judiciário para 2025 foram discutidas em uma audiência pública realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), nesta quarta-feira (17), na capital sergipana.

O presidente do TRT20, o desembargador José Augusto do Nascimento, explicou que o encontro cumpre uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “As metas nacionais do Poder Judiciário devem ser criadas e definidas com a participação de magistrados, servidores, Ministério Público, OAB e a sociedade de forma geral. É uma maneira de dar conhecimento de tudo aquilo que os Tribunais vêm realizando em prol da melhoria da prestação judicial”, pontuou o presidente.

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) foi uma das instituições convidadas a participar da audiência pública, sugerir pautas e apresentar propostas. “É uma oportunidade de passar nossa visão institucional e colher mais elementos da sociedade, do Poder Público, para legitimar essas demandas. Quando a sociedade participa de um encontro para renovar, aprovar ou não aprovar as metas institucionais de um órgão tão importante como o TRT20, isso faz com que a pauta seja ainda mais legitimada e que traga, ao final, ainda mais vantagens para as pessoas”, ressaltou o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

O secretário da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (Segest) do TRT20, Péricles Machado Teixeira, apresentou as metas estabelecidas nos âmbitos nacional e local, que envolvem o índice de processos julgados, desenvolvimento de projetos, ações voltadas ao combate ao trabalho infantil e trabalho escravo. “As metas também são discutidas com magistrados e servidores e o objetivo é o mesmo: coletar sugestões para as metas nacionais de 2025. Esse processo acontece com todos os Tribunais. No mês de agosto, nós temos a segunda reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário e, em novembro, o evento em si, com a presença dos presidentes de todos os Tribunais brasileiros, que vão decidir quais são as metas que cada ramo de Justiça vai aprovar para o próximo ano”, finalizou o servidor.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha