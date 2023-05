Meteorologia aponta chuvas em Sergipe nos próximos cinco dias. Aracaju registra 38 milímetros nesta quinta

Análise meteorológica divulgada nesta quinta-feira (18), pela secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) aponta que as chuvas em Sergipe se estenderão para os próximos cinco dias.

Em Aracaju foi registrado um acumulado de 38 milímetros de chuva, até o final da tarde desta quinta-feira (18). O alerta de chuva, emitido nessa quarta encaminhado à população através de serviço de alerta por mensagem de celular.

A análise meteorológica para as próximas 24 horas, iniciando em 18 de maio com duração até as 10h do dia 19, indica a ocorrência de chuvas moderadas a intensas, atingindo entre 20 a 30 mm/h, com possibilidade de chegar até 50 mm/dia.

De acordo com a Defesa Civil de Aracaju não houve registro de ocorrências através do serviço emergencial. Em caso de sinais atípicos, é possível entrar em contato com o órgão através do número 199, para solicitar uma avaliação de risco diante de situações como inclinação de árvores e postes nas áreas de encosta de morro, risco de desabamento, barulhos no madeiramento do telhado, rachaduras, risco de queda de árvore, alagamentos ou inundações. O serviço está disponível 24 horas para atendimento à população, que deve solicitar.