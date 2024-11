Meteorologia  indica possibilidade de chuvas em SE nas próximas 24h

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu nesta segunda-feira, 11, um aviso meteorológico indicando a possibilidade de chuvas moderadas a intensas atingirem os territórios do centro-sul, sul, agreste central e alto sertão sergipanos nas próximas 24 horas.

De acordo com o boletim, as precipitações ocorrem devido a aproximação de um sistema frontal, atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), do fluxo de umidade oceânica. O acumulado de chuva pode ultrapassar 50 mm/dia. A previsão também indica a incidência de ventos intensos.

Vale ressaltar que a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para os territórios mencionados, apresentando riscos: em rodovias, de alagamentos, e deslizamentos de encostas, de transbordamento de pequenos córregos e riachos. Não foi descartada a possibilidade de trovoada e descarga elétrica.

Foto: Arthuro Paganini