Método de estímulo à memória é tema de evento beneficente em Aracaju

Renda obtida através das inscrições do evento será integralmente destinada ao Lar Dulce Lar que necessita de ajuda para comprar a casa onde o lar de idosos em situação de vulnerabilidade funciona.

Aracaju recebe no próximo sábado (27/07), mais uma edição do Experimente o Memo (Método de Estimulação da Memória), através de um workshop onde o público poderá aprender com práticas a prevenir transtornos cognitivos como a doença de Alzheimer.

O evento acontecerá de 09h00 às 12h00 na AEASE, que fica localizada na Avenida Beira Mar, 2400 – Bairro Jardins, em Aracaju. Os ingressos custam R$ 27,00, e toda a renda obtida através das inscrições do evento será integralmente destinada ao Lar Dulce Lar que necessita de ajuda para comprar a casa onde o lar de idosos em situação de vulnerabilidade funciona. O público interessado pode se inscrever através do WhatsApp: wa.me/5579998896990

O evento é uma realização do Espaço Ativo Geriatria Integrada. A programação terá palestra com a médica geriatra Dra. Juliana Santana e treino cognitivo.

Saiba mais sobre o MEMO:

O MEMO é um programa de saúde cujo objetivo maior é manter a mente saudável reduzindo os riscos de doenças cognitivas, como exemplo a Doença de Alzheimer, através de intervenção multimodal por equipe capacitada e altamente especializada . Após publicação de grandes estudos, destacando-se o FINGER trial, ficou claro a necessidade de atuar em multiplicidade de fatores de risco para demências de forma simultânea; por isto o Programa MEMO engloba:

1-treino cognitivo para construção da Reserva Cognitiva 1,5h semanal em 1 encontro;

2 – Treino físico 3h semanais divididas em 3 encontros;

3-Treino emocional 1,5h semanal em 1 encontro;

4- Controle dos fatores de risco cardiovasculares (Pressão Arterial , glicemia sérica , colesterol , obesidade, apneia do sono , tabagismo ,alcoolismo );

5- Acompanhamento da função sensorial auditiva;

6- Orientação nutricional;

7- Sociabilização;

8- Orientações gerais de saúde realizadas através de palestras médicas.

Os participantes são avaliados ao iniciar o programa, são identificados os riscos individuais, traçadas metas e reavaliações periódicas. “Entendemos que apesar do foco ser prevenir doenças cognitivas, o Programa possibilita a melhora global da saúde, promovendo um envelhecimento mais ativo”, finaliza Dra. Juliana.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa do Espaço Ativo.