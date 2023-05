Metropolitan apresenta Priscila Carolynne neste sábado, dia 27

A cantora e compositora Priscila Carolynne subirá ao palco do Metropolitan Lounge Bar pela 1ª vez, no próximo sábado, 26, a partir das 22 horas. A noite também contará com as apresentações dos cantores Bruninho Top 7, Mariany Correia e do melhor playst da Dj Julie.

A festa promete um clima especial em uma atmosfera única e repleta de gente bonita. Ingressos Online na Sympla.

Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju ou através do contato (79) 9 9979-3861. O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria